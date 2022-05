Heusden-Zolder

Na een tragisch ongeval zoals zondag in Vreren waar een vader omkwam tijdens een motorrit met zijn zoon, ligt het leven van families in scherven. Zo was het ook voor Annick Rogiers, toen ze uitkwam bij het fatale motorongeval van haar partner. De Heusdense begeleidt nu als traumacoach lotgenoten in het herstelproces.