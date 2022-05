Onthaalouders Ferm Kinderopvang volgen vorming over moeilijk gedrag bij kinderen

De vorming ‘Het zijn soms kleine deugnietjes’ begon met wat duiding over moeilijk gedrag. Nadien kregen de onthaalouders handvaten om mee aan de slag te gaan. Daarnaast kregen ze ook tips om gewenst gedrag te stimuleren. Aan het einde van de vorming was er tijd voor vragen. Hoewel de onthaalouders dankzij hun ervaring al goed wisten omgaan met moeilijk gedrag, viel de vorming goed in de smaak. “Het is fijn om als alleen werkende onthaalouder te horen dat je het juist doet”, klinkt het. De info was voor de meeste deelnemers niet nieuw maar was wel een fijne bevestiging. Ook spreker Maurits Wijsmans werd goed onthaald. Hij bracht, volgens de onthaalouders, de vorming met de nodige humor en was aangenaam om naar te luisteren.