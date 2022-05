Handmade in Belgium-label voor goudsmid en juweelontwerper Dimitri Nijs uit Ham

Dimitri ontwerpt en creëert uniek maatwerk in zijn werkplaats. “ND Jewelry staat dan ook synoniem voor ongewone custom made en handmade juwelen. Geen enkel stuk is hetzelfde, elke creatie vertelt een eigen verhaal dat verder gaat met de drager.”Als gediplomeerd goudsmid en juweelontwerper beheerst Dimitri Nijs alle stappen die komen kijken bij de totstandkoming van een juweel. “Ik ontwerp én maak alle juwelen volledig zelf. Dat gaat van het smelten en walsen tot het vervaardigen van edelmetalen en het zetten van edelstenen”, licht Dimitri toe. “Om klanten een duidelijk beeld te geven van het juweel, teken ik het eerst tot in de kleinste details uit in 3D.”Dat leidt tot unieke juwelen, die vanaf nu ook het officiële Handmade in Belgium-label dragen. Bart Lodewyckx: “Met dat label zetten we ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. Het verhaal van Dimitri Nijs past perfect in die filosofie.”