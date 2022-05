Ambiance in Laren tijdens eerste gehuchtenkermis in Lummen

Vrijdag is er traditioneel het koningschieten. Na verschillende ronden kon Kurt Claes de houten vogel naar beneden halen. Hij mag zich een jaar lang koning van Laren noemen.De schutters namen het daarna tegen mekaar op. Na een spannende wedstrijd was het Robert Vogels die schutterskoning werd, Tilly Cox werd schutterskoningin. Bij de jeugd mag JappeSnyers zich een jaar lang schuttersprins noemen.Ook de prijsschieting viel opnieuw in de smaak bij de aanwezigen.Zaterdag om 15 uur openden de kermisattracties. Ook op het springkasteel kon het jonge volkje zich uitleven. In de vroege voormiddag al spanden de bestuursleden, bijgestaan door vele helpende handen, zich in om de barbecue voor te bereiden. “Wat we zelf doen, doen we beter”, was hun motto.Zondag zwaaide koning Kurt de scepter in Laren. Om 15.30 uur verzamelden zijn onderdanen aan de gildezaal om hem in stoet te gaan afhalen. Na een bezoek aan het plaatselijk café ging de stoet terug richting gildezaal. Daar haalde koning Kurt de snoepboom neer, het signaal voor de kinderen om aan te vallen.Twee jaar was het geleden dat Laren zijn kermis nog kon vieren, doe daar een grote portie zonneschijn en een grote groep goedgezinde Larenaren bij en je hebt het recept voor een meer dan geslaagd kermisweekend.