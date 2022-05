Tomorrowland opent ‘magische woestijnoase’ in Dubai

De grenzen van Tomorrowland zijn al lang niet meer die van De Schorre in Boom. Na Brazilië en Alpe d’Huez slaat het dancefestival dit najaar zijn tenten op in Dubai. Daar komt een glampingsite waar mensen kunnen overnachten onder de sterrenhemel, geïnspireerd op ‘de magie van het festival’.

De oase, die ‘Terra Solis’ wordt gedoopt, zal in z’n geheel bestaan uit 48 tenten, 20 lodges en 6 pool lodges. Gasten krijgen onder andere toegang tot een zwembad, restaurant, bar en sishabar, telkens met ‘iconische Tomorrowland-elementen’. De organisatie belooft de bezoekers een ontspannende sfeer aan het zwembad, hemelse smaken en aroma’s en een unieke glampingervaring tussen de duinen van de Arabische woestijn.

Ook muziek zal logischerwijze een belangrijke rol spelen in het resort. Terra Solis, dat zich zal uitstrekken over 371.000 vierkante meter, opent de deuren in september en blijft open tot juni 2023. Via enkele simulatiebeelden geeft het festival al een inkijk in hun nieuwe onderneming.

Meer info en alle prijzen, die variëren naargelang het type van verblijf en het aantal overnachtingen, zijn te vinden via terrasolisdubai.com. Sinds maandag kan er gereserveerd worden. Enkele uren na de aankondiging was september 2022 al zo goed als volgeboekt.

Terra Solis moet een ‘magische woestijnoase’ in de stijl van het festival worden.

Alle gasten hebben er toegang tot een zwembad.

De camping bestaat uit 20 lodges.