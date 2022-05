Nick Cave verliest 30-jarige zoon Jethro, 7 jaar na overlijden van eerste zoon

Ongelooflijk triest nieuws voor Nick Cave: zijn zoon Jethro Lazenby (30) is overleden. Waaraan is niet geweten. “Met veel droefenis kan ik bevestigen dat mijn zoon Jethro overleden is”, staat te lezen in een kort statement van de Australische rocker.

Vrijgelaten

Jethro was de zoon van Cave en het model Beau Lazenby en werd in 1991 geboren, toen zijn ouders een relatie hadden. Hij zei later dat hij zijn vader voor het eerst zag toen hij 7 jaar was. Tijdens zijn modellencarrière gebruikte Jethro de naam van zijn vader, maar hij was ook actief als acteur en fotograaf en gebruikte daar de familienaam van zijn moeder.

Twee dagen geleden pas was Lazenby vrijgelaten uit de gevangenis omdat hij zijn moeder had aangevallen. Op 7 maart had hij bij haar aangebeld met de vraag om bij haar te overnachten. De volgende ochtend kregen ze ruzie en viel hij haar aan. Daarvoor werd hij tijdelijk uit de gevangenis. Volgens zijn advocaat leed hij aan schizofrenie en was hij daarom een gevaar voor andere mensen.

Arthur

Zeven jaar geleden verloor Nick Cave ook al zijn 15-jarige zoon Arthur, toen die onder invloed van LSD van een klif in Brighton te pletter viel, tijdens de opnames van zijn succesplaat Skeleton Tree. Het leed van Cave en zijn familie werden vastgelegd in de aangrijpende documentaire One more time with feeling. De rocker schreef het van zich af op het album Ghosteen uit 2019.

Nick Cave en zijn band The Bad Seeds spelen normaal gezien als headliner op zaterdag 25 juni op TW Classic in Werchter. Of dat optreden in het gedrang komt door het overlijden van zijn zoon, is nog niet geweten.