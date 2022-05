Billy Elliot als tijdreizende seriemoordenaar

Elisabeth Moss, intussen flink gespecialiseerd in slachtofferrollen (The Handmaid’s Tale, The Invisible Man), vertolkt in deze serie geproduceerd door Leonardo DiCaprio krantenarchivaris Kirby, die ooit vreselijk werd toegetakeld door een mysterieuze man (Jamie Bell; Billy Elliot). Zoals het genre het voorschrijft, ontdekt ze dat ze niet het enige slachtoffer is, maar ook dat ze de enige vrouw is die de aanval heeft overleefd. Samen met een door zijn job geobsedeerde journalist (Braziliaan Wagner Moura uit Narcos) gaat ze op jacht naar de killer. Intussen wordt ze geconfronteerd met dingen die plots veranderen (een kat wordt een hond en dan terug een kat). Het zijn vooral die bizarre gebeurtenissen die je aandacht scherp houden, want je wil weten hoe het tijdreizen functioneert. Een ander interessant aspect is de anti-typecasting van Jamie Bell als de killer. Heel vreemd om de dansende jongen uit Billy Elliot aan het werk te zien als een monster die de turnleraar van je zoon zou kunnen zijn. (cc)

‘Shining Girls’, elke vrijdag een nieuwe aflevering op Apple TV+.