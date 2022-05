Ook Belgisch basketbal ziet verbod op gokreclame niet graag komen: “Zou voor ons een financiële klap zijn”

“Als dit voorstel er doorkomt, hebben we dus een probleem. Ik ga nog niet op de zaken vooruitlopen en ga met de andere sportfederaties overleggen wat we kunnen doen. Rond de tafel gaan zitten met alle betrokken partijen is vooral aan de orde”, aldus nog Van den Keere. Gokbedrijven zijn evenwel alomtegenwoordig in het Belgische basketbal. Vijf Belgische eersteklassers worden gesponsord door een gokbedrijf. Landskampioen Oostende wordt gesponsord door Bwin, Golden Palace is dan weer een partner van Telenet Giants Antwerp en Spirou Charleroi. Ook Kangoeroes Mechelen (Bingoal) en Okapi Aalstar (Ladbrokes) hebben een goksponsor.

“Golden Palace is bij Telenet Giants Antwerp een structurele partner. We hebben begrip voor het voorstel, maar het moet vooral breder worden gezien en ook Europees”, zegt voorzitter Björn Verhoeven van Telenet Giants Antwerp. “Golden Palace gaat tevens bijzonder voorzichtig om met zijn publiciteit, vooral ook richting jeugd. Dit komt voor ons op een bijzonder slecht moment. Enerzijds hebben we een schitterend contact met Golden Palace en zitten we donderdag opnieuw bij elkaar om het contract, dat nog tot 2023 loopt, voort uit te bouwen. Anderzijds komen we uit twee coronaseizoenen die vooral de indoorsporten financieel veel pijn hebben gedaan. We hebben in het basketbal al nauwelijks tv-gelden en volgend seizoen gaan voor de profsporters dan ook nog eens de RSZ-bijdragen naar omhoog. Als dit voorstel er doorkomt, gaat dit een grote impact hebben op de professionele sporten. Er moet met alle betrokkenen dringend rond de tafel worden gezeten,” aldus nog Verhoeven.