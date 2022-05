Berucht gestaakt WK-kwalificatieduel tussen Brazilië en Argentinië wordt herspeeld

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft maandag bevestigd dat de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië, die eind vorig jaar na een coronasoap werd gestaakt, wel degelijk herspeeld zal worden. Het Beroepscomité van de FIFA wees het beroep van de beide nationale federaties af. Beide landen zijn al geplaatst voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

De match in Sao Paulo werd op 5 september na amper vijf minuten stilgelegd nadat medewerkers van het Braziliaanse gezondheidsagentschap Anvisa het veld waren opgelopen. Zij grepen in omdat vier Argentijnse spelers actief in de Engelse Premier League de protocollen omtrent het coronavirus hadden overtreden.

Het incident leidde tot veel consternatie en chaos waarbij spelers, stafleden en officials fel met elkaar in discussie gingen. De betrokken voetballers werden uiteindelijk van het veld gevoerd en de match werd definitief gestaakt.

© REUTERS

In februari besliste het Disciplinair Comité van de FIFA dat de vier Argentijnse spelers, zijnde Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso en Cristian Romero, voor twee matchen geschorst worden. Vanwege verschillende inbreuken moesten de Braziliaanse en Argentijnse federaties boetes betalen. Beide federaties gingen vervolgens in beroep tegen de sancties.

Het Beroepscomité oordeelt nu dat de match herspeeld moet worden. Bovendien moeten beide federaties 50.000 Zwitserse frank (ongeveer 48.000 euro) ophoesten voor het stopzetten van de match. De Braziliaanse bond moet verder nog 250.000 Zwitserse frank (ongeveer 240.000 euro) betalen, in plaats van de eerder gevraagde 550.000. De Argentijnse federatie ziet zijn boete meer dan gehalveerd worden, van 250.000 naar 100.000 Zwitserse frank (ongeveer 95.000 euro).