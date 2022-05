104 kaarjses voor Liske: “Eindelijk weer groot familiefeest”

Op 3 mei vierde Liske Stulens haar 104de verjaardag. Voor de kranige dame werd een groot familiefeest georganiseerd, het eerste in twee jaar tijd, waarbij ook het mooie viergeslacht in de familie eens op de foto kon.

Liske Stulens werd geboren op 3 mei 1918 in Beverst en huwde met Willem Vandormaal ( † 2002). Samen hadden ze zes kinderen, Jos, Fons, Guy, Paul, Lut en Raymond die haar 16 kleinkinderen en 29 achterkleinkinderen schonken. Na het overlijden van haar echtgenoot woonde Liske nog tien jaar alleen, tot ze in 2012 op 94-jarige verhuisde naar het woonzorgcentrum De Visserij in Diepenbeek.

Op 3 mei vierde Liske Stulens in het WZC De Visserij haar 104de verjaardag in aanwezigheid van haar kinderen en een afvaardiging van het schepencollege. Zondag werd er in zaal De Kei een groot familiefeest gehouden dat al twee jaar stond gepland, maar door corona was uitgesteld. En of Liske ervan genoten heeft om na twee bange jaren haar familie weer voltallig kon welkom heten. Tijdens dit feest was er ook een viergeslacht in vrouwelijk lijn met: Liske (104), Lut Vandormaal (68), Maartje Scrayen (35) en Annelien Vanhoeymissen (10). Liske verkeert nog in goede gezondheid en geniet nog volop van het leven dankzij de goede zorgen en aandacht van personeel en haar familie.