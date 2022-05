OPROEP. Heb jij ook zo veel last van hooikoorts? Meer dan voorgaande jaren?

Door de stijgende temperaturen zal het pollenseizoen langer aanhouden, aldus onderzoekers aan de Universiteit van Michigan. Hierdoor kunnen we eerder van de planten en bloemen genieten, maar toch is dit niet voor iedereen positief nieuws. Voor diegene met een pollenallergie, beter bekend als hooikoorts, zullen de symptomen langer aanhouden.

In onze podcastreeks “Deze Week” zullen we hier verder op ingaan. Daarom zijn we op zoek naar mensen die last hebben van een pollenallergie. Heb je meer last van hooikoorts dan voorgaande jaren, doordat het bijvoorbeeld langer aanhoudt of heviger is? Had je voorheen geen last van hooikoorts, maar nu plots wel? Of misschien heb je dit voorjaar al eens een bezoek moeten brengen aan de dokter?

Wil jij jouw verhaal met ons delen? Vul hieronder jouw gegevens in en leg kort jouw verhaal uit, dan neemt de redactie mogelijk contact met jou op.

