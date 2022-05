Tumor verwijderd bij PSV-huurling Timo Baumgartl

Timo Baumgartl, die dit seizoen door PSV wordt uitgeleend aan Union Berlijn, zal ook komende zaterdag ontbreken in de thuismatch tegen Bochum op de slotspeeldag in de Bundesliga. Bij een routinecontrole in het ziekenhuis werd bij de 26-jarige verdediger een gezwel in een teelbal ontdekt. De tumor is intussen met succes verwijderd. Dat melden PSV en Union Berlijn maandag.