Een loodzwaar bad en kortsluiting: ‘Huis Gemaakt’-koppels beginnen aan moeilijkste kamer

VTM

“Slaapkamer en woonkamer, dat was eigenlijk speeltijd. De badkamer is een ander paar mouwen. Dat is echt zwaar werk, geloof mij”, waarschuwt jurylid Hadisa de koppels in Huis Gemaakt over de volgende opdracht. In Boortmeerbeek willen ze, nadat de schakelaars vorige keer niet waren aangesloten, inzetten op de technieken. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien moeten ze hun bad van 170 kg naar boven krijgen, zonder trap. In Antwerpen is Cedric, als zoon van een loodgieter, erg ambitieus. Maar als het water alle kanten uitspuit en er een kortsluiting volgt, wordt het hem allemaal iets te veel. (nco)

‘Huis Gemaakt’, VTM, 20.35

