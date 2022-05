Kleuters PAleiS nodigen grootouders uit in circus

Ad interim directeur Barbara Lenaers had de eer de 350 aanwezigen te verwelkomen in een show die in het teken stond van het circus. Na vele weken van voorbereiding toonden de kleuters samen met de juffen hun kunnen in een show met dans en circusacts. Woorden van dank waren er voor de inzet van de kleuterjuffen na een zware periode en bloemen voor de naaister die reeds vele jaren zorgt voor de aangepaste kledij. Alle genodigden genoten van de koffie en taart en het knutselwerkje dat de kleuters maakten voor hun grootouders.