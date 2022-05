Meibedevaart van de Gróéete Kèrrek todd'ann Oasslevreukèrrek

Vooraf was er nog een kort woord van de deken, waarbij de kaarsen werden aangestoken met het licht van de Paaskaars. Het beeld van Maria werd door de 'Dragers van de Virga Jesse' in de kerk geplaatst, alsook met de hele optocht meegedragen.Dan ging het doorheen de straten van het centrum, waarbij er afwisselend gebed en zang klonk. Eindhalte, de Basiliek, of zoals deken Ali zei "de thuisplaats van Maria."Hij zei ook dat er in Hasselt veel veranderd was, maar dat het beeld van de Virga Jesse toch een onuitwisbare plaats heeft in het leven van vele mensen.En wat niet met woorden kan gezegd worden, werd met bloemen gedaan. Terwijl het Virga Jesse beeld met witte rozen werd versierd, zong iedereen het bedevaartslied ter ere van Maria "Wij komen u zingende begroeten."Na het slotwoord en -lied was het tijd voor verfrissing en dit op het pleintje voor de Basiliek.De aanwezigen kregen nog in première een info-brochure mee over de beide kerken, als aanleiding naar de Virga-Jesse feesten in augustus 2024.