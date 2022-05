Circus bij Sint-Gerardus

Het publiek werd soms uitgedaagd. Was het niet om een potje te rolstoelbasketballen, dan mocht je jongleren of je borddraaikunsten bovenhalen. De aankondiging gebeurde door een treinconducteur en hij nam ons mee op weg. Eens vertrokken kwamen we onderweg clowns, goochelaars, ruimtewezens, hulphonden en de paarden van de hippotherapie tegen. Magie, liefde, de dagdagelijkse gebeurtenissen werden in humor weergegeven. We eindigden met een zelfgeschreven slotlied. De zaal werd tot driemaal toe uitverkocht. De opbrengst is ten voordele van de meerdaagse reizen die de school voor de leerlingen organiseert.