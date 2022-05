Hasseltse straatnamen: Ludwig van Beethovenlaan

In 1770 werd Ludwig van Beethoven geboren in Bonn. Zijn vader was er hofzanger bij de keurvorst, zijn overgrootvader kwam uit Mechelen. Ludwig ging maar tot zijn elfde naar school, maar was van kindsbeen af zeer muzikaal begaafd. Zijn kinder- en jeugdtijd werden bepaald door een gezin in armoede en een tirannieke vader. Hij bestudeerde als knaap reeds de werken van Haydn, Mozart en Bach en schreef zijn eerste eigen composities, waaronder zijn bekende “Pianoconcert in Es majeur”. Later verhuisde hij naar Wenen om les te krijgen van o.a. Joseph Haydn en zijn eerste openbaar concert te geven in het Wiener Burgtheater. Hij werd, samen met Mozart en Haydn, tot de eerste Weense school gerekend. Van de classicistische stijl liep hij stilaan over naar de romantiek. In 1803 schreef hij de symfonie “Eroïca” die hij opdroeg aan Napoleon. Later volgden “Christus op de olijfberg”, de opera “Leonore/Fidelio” en nog veel heden gespeelde werken. Rond 1820 begon Beethoven steeds erger aan doofheid te lijden, waardoor zijn productiviteit op muzikaal vlak terugliep. Toch componeerde hij o.a. nog “Missa Solemnis” en zijn “Negende symfonie”. Tijdens zijn laatste levensjaar werd hij geplaagd door verschillende vervelende kwalen, en werd hij ook nog volledig doof. Beethoven mag tot de meest invloedrijke componisten gerekend worden, met een sterke invloed op de negentiende-eeuwse muziek. Hij overleed in 1827 en werd begraven op het Zentralfriedhof in Wenen."Gelèkkig weur’m joenk begos”