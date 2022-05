Favoriet ‘It’s a Sin’ wint niks op BAFTA TV Awards

Enkele BAFTA TV Awards, ofwel de belangrijkste televisieprijzen van Groot-Brittannië, in de wacht slepen? Kat in ’t bakkie, dacht iedereen die het Britse ‘It’s a Sin’ gezien had. Toch wist de succesreeks over de aidscrisis van de jaren 80 geen van zijn elf nominaties te verzilveren.

Nochtans kreeg de serie vorig jaar niets dan lof, zowel op het Britse vasteland als internationaal. De prijs voor beste miniserie – ze telde immers maar vijf afleveringen – moest It’s a Sin aan de dramareeks Time afstaan.

Voor zijn hoofdrol in die reeks won Sean Bean (The Lord of the Rings) de prijs voor beste acteur. Jodie Comer (Killing Eve, The Last Duel) werd uitgeroepen tot beste actrice. De volledige equipe van It’s a Sin bleef met lege handen achter, al viel de reeks vorig jaar al meermaals in de prijzen.