Neos Zutendaal bezoekt psychiatrisch ziekenhuis Munsterbilzen

Of noem het een belevingscentrum. Op een unieke wijze brachten de zusters van Sint-Jozef hun lange geschiedenis in beeld en meteen ook de evolutie van de psychiatrie in Munsterbilzen of bij uitbreiding in Vlaanderen. Neos Zutendaal was onder de indruk tijdens hun bezoek van 5 mei. Ze waren aanwezig met het maximaal toegelaten aantal deelnemers en zullen het opnieuw doen op 19 mei. Zo boeiend is het leven van de zusters, zo aangrijpend de geschiedenis van geestesziek patiënten. Aansluitend maakte de club een rondrit door Bilzen en Alden Biesen met het toeristisch treintje.