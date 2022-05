Filip Slegers tot diaken gewijd

Filip Slegers - zoon van Val, ooit Genks OCMW-voorzitter - was van jongs af erg actief in het plaatselijke verenigingsleven bij de misdienaars en als chiroleider. Later ook in de parochiale werking, als volwassenbegeleider van de chiro maar ook als lid van het zangkoor InCantatio. Intussen bouwde hij zijn beroepsloopbaan uit bij Ford. Toen tien jaar geleden Ford aankondigde dat de deuren in Genk gesloten werden, bleef hij niet bij de pakken zitten en stapte over naar het onderwijs, waar hij technische vakken en engineering onderwees in het Beringse Spectrumcollege. Zijn engagement in de Genkse samenleving zette hij echter ongebreideld voort.Zondag was voor hem de grote dag. Na vier jaar opleiding wijdde bisschop Hoogmartens hem door handoplegging tot diaken, waardoor hij o.a. gebedsdiensten kan leiden en een aantal sacramenten toedienen. Alle plaatsen in de Genkse Martinuskerk werden ingenomen door talrijke Genkse gelovigen, maar ook door de grote groep chirojongens van Sint-Gerolf.Zijn voordracht tot diaken werd publiek voorgesteld door Korneel Schepers, hoofdleider van de chiro, Erik Vranken, directeur van het Spectrumcollege en Myriam François namens de parochie. Filip werd door hen belicht als steunpilaar in het verenigingsleven, als begripvol leerkracht en als een man die zeer actief is in de parochie. Hij was bijvoorbeeld degene die ervoor zorgde dat in de coronaperiode de eucharistieviering in de crypte van de kerk via facebook tot in de huiskamer van de gelovigen kwam.Een erg pakkend moment tijdens de wijding was toen Filip na zijn wijding gefeliciteerd werd door zijn echtgenote Kristel en zijn vijf kinderen, die voluit achter hem staan.De viering werd opgeluisterd door het koor InCantatio en spetterend afgesloten door de muziekkapel van de Chiro. Maar van naar huis gaan was nog geen sprake; er volgde nog een gezellige receptie op een zonovergoten kerkplein. Een krachtige start voor de nieuwe diaken.