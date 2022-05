Onze tv-tips: gevallen komiek, make-up op hoog niveau en wateroverlast

Onze Eeuwige Strijd tegen het Water

NPO2, di, 20.30u

Vorige zomer werd Wallonië getroffen door een zondvloed. Maar ook in Nederland houdt men het water angstvallig in de gaten. De vraag daar is vooral of de Deltawerken de veiligheid van Nederland kunnen blijven waarborgen nu de zeespiegel door klimaatverandering almaar stijgt. We nemen een kijkje achter de schermen van de Hollandse IJsselkering, de Oosterscheldekering en de Maeslantkering en zoeken uit of ze bestand zijn tegen het veranderende klimaat.

Nonkels

Play4, di, 20.35u

Wim Willaert, Jelle De Beule en Rik Verheye vertolken meesterlijk West-Vlaamse broers wiens leven overhoop wordt gehaald wanneer een Afrikaanse vluchteling bij hen voor de deur staat. De metamorfose die ze ondergingen om fysiek tot hun personage te transformeren, nam liefst vier uur in beslag. Omdat er zoveel voorbereiding nodig was in de visagie, en daarbij veel lichamelijk contact onvermijdelijk was, werden de opnames door corona een jaar uitgesteld.

We Need to Talk about Cosby

Canvas, di, 22.15u

In de jaren 80 was de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby een van de allergrootste tv-sterren ter wereld. Met zijn sitcom scoorde hij jarenlang tientallen miljoenen kijkers. Maar de man viel van zijn voetstuk toen enkele jaren geleden flinke beschuldigingen werden geuit van seksueel misbruik. Zoals bekend werd hij enkele jaren geleden veroordeeld tot een forse gevangenisstraf. Hoe werd een populaire komiek een seksueel roofdier? Een boeiend portret. (tove)