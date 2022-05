GEMEENTERAAD. Containerpark Bree blijft zo lang mogelijk open

Bree

Containerpark: Bree en Bocholt gaan een gemeenschappelijk containerpark realiseren in Bocholt: dat komt op de KMO-zone Zuid-Willemsvaart in de Mandenvlechtersstraat. Schepen van Financiën Michel Theunissen (CD&V): “Hiervoor betalen we 60.000 euro. We hebben de afgelopen zes jaar gezocht naar een geschikte locatie in Bree, maar die was door allerlei omstandigheden niet te vinden.” Sietse Wiels (Verjonging): “We hadden liever gezien dat het gemeenschappelijk park in Bree bleef: wij zijn tenslotte de grootste gemeente. Maar goed, wanneer gaat het park in Bocholt open en waar kunnen de mensen van Bree tot dan terecht?” Theunissen: “De realisatie van het nieuwe park gaat ongeveer twee jaar duren: de Breeënaren zullen zo lang mogelijk in het park op de industriezone Peerderbaan terecht kunnen. Als er problemen met vergunningen zouden komen, zoeken we een oplossing. Door de samenwerking met Limburg.net zullen de Breeënaren alvast in de parken van de omliggende gemeenten welkom zijn.”

Zwerfvuil: “We vinden dat er te weinig vuilbakjes in het centrum te vinden zijn”, aldus Lode Tyskens (Verjonging). “Hierdoor is er veel zwerfvuil en bovendien zal het sluikstorten deze zomer gaan toenemen. Ook in de deelkernen mogen er meer vuilbakjes komen.” Schepen van Openbare Werken Rudi Cober (N- VA): “Waar nodig sturen we bij. Zo werden er in het centrum reeds een 5-tal bakjes extra voorzien. Ook op andere locaties, zoals op de Boneput en bij de Sterrenkapel in Gerdingen, hebben we bakjes geplaatst. Een personeelslid van de technische dienst is trouwens fulltime bezig met het ledigen van alle vuilnisbakjes.”