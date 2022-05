Oekraïense vluchtelingen dag in de watten gelegd

Zutendaal

Op zaterdag 30 april was er in het Huis van het Kind een speciale verwendag voor Oekraïense vluchtelingen. Twaalf mama’s en twintig kindjes kwamen langs om zich in de watten te laten leggen.

Terwijl de mama’s genoten van een gratis voetverzorging, voetreflexmassage of een stoelmassage, speelden de kindjes in de speeltuin, knutselden ze of bakten ze koekjes. Voor deze activiteit sloegen de gemeente Zutendaal en initiatiefnemers Luc Motmans en Sylvia Wouters de handen in elkaar. “Net als bij de coronacrisis merken we nu opnieuw dat Zutendaal een heel warme gemeente is”, zegt burgemeester Ann Schrijvers. “Scholen, verenigingen, organisaties en inwoners zetten allerlei hulp- en inzamelacties op poten en ook dit project kwam zo tot stand.”

Initiatiefnemers Luc Motmans en Sylvia Wouters wilden op hun manier een bijdrage leveren aan het mentaal, emotioneel en sociaal welzijn van de aanwezigen. “Wie weet inspireren we bovendien ook andere lichaamsverzorgers om hetzelfde te doen.” geva