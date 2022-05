Wat is er deze week te doen in uw buurt? Dit zijn de tips van de redactie

Wil je een sportief weekend? Met de Teutenroute en Bilzen Classic is dat geen probleem. Of je kan gaan dansen tot in de vroege uurtjes op I Love the 90’s. Verder zijn er nog heel wat leuke evenementen met veel sfeer, toffe activiteiten en lekker eten, voor jong en oud.

Allez Stalenstraat!

Genieten van al het lekkers van verschillende culturen, moois van lokale handelaars en ambachtslui met een werelds muziekje op de achtergrond? Dan moet je op 14 en 15 mei in de Stalenstraat in Genk zijn. Daar wordt voor de tweede keer Allez Stalenstraat! georganiseerd. Je vindt er foodtrucks, standjes met allerlei leuke spullen en straat- en kinderanimatie.

Op 14/5 van 12 tot 20 uur, op 15/5 van 12 tot 18 uur in de Stalenstraat in Genk. Info: www.visitgenk.be/nl/allezstalenstraat

Op de fiets door Noord-Limburg

Voor de 21ste keer wordt de Teutenroute georganiseerd. Dit is een dagje lekker fietsen met vrienden en familie. Je kan de gordel van zo’n 87 kilometer langs verschillende teutenhuizen in Peer, Hechtel-Eksel, Pelt, Hamont-Achel en Bocholt fietsen. De Teutenroute bestaat uit een gordel en diverse verbindingsassen, dus kortere afstanden zijn ook mogelijk. Aan de Teutenhuizen kan je genieten van animatie en iets lekkers.

Op 15/5, inschrijven kan tussen 8 en 15 uur in de verschillende Teutenhuizen. Info en waar je ze kan vinden: www.teutenroute.be

Lisa del Bo zingt in de Heilige Kruiskerk

Lisa del Bo stelt haar nieuwe album Niet alleen voor, en dat doet ze op een bijzondere manier. Ze organiseert een reeks kerkconcerten. Zondag 15/5 is de zangeres te gast in de Heilige Kruiskerk in Hasselt. Lord, I Need You, Stemmen van Hoop, Een stukje Hemel en de albumvoorloper Maak me wakker, ze zingt ze allemaal.

Op 15/5 om 15 uur in de Heilige Kruiskerk, Kruisherenlaan 29 in Hasselt. Info: www.lisadelbo.be

Fan van de 90’s?

Opgegroeid in of fan van de 90’s? Dan is ‘I Love the 90’s’ in de Trixxo Arena in Hasselt het evenement waar je bij moet zijn. Je wordt er terug gekatapulteerd naar de jaren negentig met optredens van 2 Fabiola, Clouseau, Rednex, 2 Unlimited en anderen. Een avond pure nostalgie.

Op 14/5 in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info & tickets: www.ilovethe90s.be

Beleef de charmes van Italië

In Tongeren vindt op 15 mei het Italiaans feestje bij uitstek plaats. Ciao Tongeren toont al het leuks en lekkers wat Italië te bieden heeft. In de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek geniet je van de cucina a la mama, charmante Italiaanse standhouders, sfeervolle bands en toffe straatacts.

Op 15/5 van 13 tot 18 uur op de Grote Markt in Tongeren. Info: www.toerismetongeren.be

Toffe dag voor papa’s en hun belhamels

Op 14 mei kregen de mama’s even rust. Dan organiseert KWB Kwaadmechelen in Ham de Belhameldag voor alle papa’s (of opa’s en nonkels) en hun kinderen. De dag zit boordevol activiteiten, van huifkartochtjes tot lasershooten, boogschieten, een alpacawandeling, nagelkloppen aan den toog en veel meer.

Op 14/5 van 14 tot 18 uur aan sportcentrum ’t Vlietje, Sportlaan 10 in Ham. Info: kwbkwaadmechelen.wixsite.com/belhameldag

Op kruidenexpeditie

De lente is het ideale seizoen om wilde planten van dichtbij te bekijken. Natuurgids Netta neemt je mee op pad en laat je kennis maken met de wondere wereld van kleurrijke bloemen en kruiden in het natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem. Ze vertelt je meer over de planten en hun geneeskrachtige eigenschappen. Een boeiende wandeling over de kracht van de natuur.

Op 15/5 om 14 uur in Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem. Info: www.limburgs-landschap.be

Glowback on Ice

De eerste editie van Glowback on Ice tovert de schaatsbaan in Hasselt om tot een teletijdmachine. Tijdens het event glijd je terug naar de jaren ’80 en ’90. De ijspiste is gehuld in een glow in the dark effect. Je kan helemaal los gaan op en langs het ijs: toon je strafste schaatsmoves, je gameskills op de oldschool arcadespelen en swing mee op de beste 80’s en 90’s hits van dj Gijs Cox.

Op 20/5 vanaf 18.30 uur op de IJspiste, Gouverneur Verwilghensingel 13 in Hasselt. Info & tickets: www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-hasselt/sportactiviteiten/glowback-on-ice/

Voor de wielertoeristen

Voor de sportievelingen is er de Bilzen Classic, een knappe tocht doorheen het Limburgs landschap. Bilzen Classic is het event voor wielerliefhebbers, zowel jong als oud. Je kan kiezen uit afstanden van 75, 105 en 150 kilometer met onderweg bevoorradingsposten. Bij aankomst is er een gezellig terras ingericht waar je kan genieten van iets lekkers.

Op 14/5 vanaf 7 uur, inschrijven in de Zeepstraat 46 in Bilzen. Meer info: www.bilzenclassic.be

Lost in Translation

Jonge kunstenaars stellen tentoon in CC De Markthallen in Herk-de-Stad. De kunstenaars Axelle, Femke, Lena en Lennert verdiepten zich in minder gangbare sociologische en antropologische thema’s van de maatschappij. Elk op hun manier. Het resultaat is de expo ‘Lost in Translation’ met een mix van schilderkunst, fotografie, video-installaties en andere media.

Tot 5/6 in CC De Markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be/markthallen

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 14 mei

Anya Niewierra

Anya Niewierra, de auteur van de zinderende psychologische thrillers Het bloemenmeisje en Camino komt naar de bib om haar werk voor te stellen.

Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68 in Maaseik.

Van 10 tot 12 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 14 mei

Grote verzamelbeurs voor oude postkaarten

Voor alle liefhebbers van oude postkaarten en voor mensen die actief zijn in erfgoedverenigingen. Vele duizenden postkaarten om door te snuisteren.

Ontmoetingscentrum Kermeta, Diestersteenweg 204 in Hasselt.

Van 8.30 tot 13 uur

Basistarief: 1,5 euro

Zaterdag 14 mei

Boekvoorstelling De Zoo van Zwartelgoud

Kersverse Asserse auteur Lien Vande Kerkhof schreef haar eerste boek. De Zoo van Zwartelgoud is een kinderboek gebaseerd op de verbazingwekkende verhalen van de Zoo van Zwartberg

Het Lichthuis, Kerkplein 16 in As.

Van 13.30 tot 14.30 uur

Basistarief: gratis

Zondag 15 mei

Schaap- en scheerfestival

Het wordt weer warm onder de wol. Hoog tijd om de schapen te scheren.

Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen.

Van 14 tot 17 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zaterdag 14 mei

Schoonbeeks Groentocht

Een wandeling door de mooie bossen van Bilzen, afgewisseld met rustige landelijke wegen.

Ontmoetingscentrum Schoonbeek, Schoolstraat 23 in Bilzen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 14 mei

Quiztour

De Hasseltgidsen organiseren een tof event, de quiztour. Tijdens een stadswandeling speel je een leuke en leerrijke quiz.

Grote markt, Hasselt.

Van 19 tot 21 uur

Zondag 15 mei

Vroege vogelwandeling

Natuurpunt Pelt organiseert naar jaarlijkse traditie een ‘vroege’ vogelwandeling. Want juist in de vroege uurtjes zijn de vogels het meest actief.

BC Het Hageven, Tussen straat 10 in Pelt.

Van 7 tot 9 uur

Zondag 15 mei

Ochtendwandeling

Natuurpunt Leopoldsburg – Heppen neemt je mee voor een ochtendwandeling in de vallei van de Grote Beek.

De Craenenhofkes, Craenenhoefweg in Leopoldsburg

Van 6 tot 10 uur

Zondag 15 mei

Wandeling in Kanne

Onder begeleiding van Henriette Hubrechts, een deskundige gids, wandel je een tocht van +/- 4 km langs de meeste bijzondere bezienswaardigheden van het mergeldorp Kanne.

Steenstraat in Kanne, Riemst.

Van 14 tot 16.30 uur

Basistarief: 2,5 euro

CONCERT

Zaterdag 14 mei

Sounds of Hollywood

De Koninklijke harmonie Tessenderlo en Jeugdharmonie Looco organiseren in samenwerking met actrice en zangeres Eva Vanduren het concert Sound of Hollywood.

Cultuurhuis De Griffel, Hulsterweg 184 in Tessenderlo.

Van 19.30 tot 21.30 uur

Basistarief: 12 euro

PODIUM

Zaterdag 14 mei

Wim Opbrouck

Ik Ben De Walvis is misschien wel de meest persoonlijke voorstelling die Wim Opbrouck tot nog toe maakte. Het is een moderne parabel over het onbereikbare, maar vooral een alibi om te blijven zingen, te blijven dansen, te blijven musiceren en te blijven spelen om niet te verdwalen.

CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel.

Van 20.15 tot 21.45 uur

Basistarief: 18 euro

Zaterdag 14 mei

Flamenco & poëzie

Wie anders dan Silvia & Mustafa kunnen beter getuigen van het prachtige ‘huwelijk’ tussen flamenco en poëzie.

Danshuis Volmolen, Volmolenstraat 11 in Maaseik.

Van 21 tot 22.30 uur

Basistarief: 25 euro