Abdijhoeve herbergt twintig zwaluwnestjes

Houthalen-Helchteren

Restaurant De Abdijhoeve in Kelchterhoef heeft geen vogelnestje op het menu staan, maar wel twintig zwaluwnesten onder de dakgoot. Zaakvoerder Patrick Pollers is blij met zijn logés. “Het zijn er meer dan vorig jaar”, zegt hij. “Ik weet niet hoe het komt dat ze vanuit het Zuiden zo massaal migreren naar Kelchterhoef. Ik vind het leuk dat de natuur hier zijn gang gaat. ’s Morgens starten we altijd met het afvegen van de tafels. Want er valt soms wel eens iets uit de lucht. Gelukkig is dit nog maar één keer gebeurd bij een klant en kon hij er wel mee lachen. Ook de Gele Kwikstaart vond hier een onderkomen. Ik zie ze hier regelmatig op de koer rondscharrelen.”

Het aantal zwaluwen in Vlaanderen is de afgelopen jaren flink gedaald. Dat komt omdat ze steeds minder kunnen nestelen onder dakgoten. jli