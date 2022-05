Kinderen ontdekken de wonderlijke wereld van de waterdiertjes met Natuurpunt

Lanaken

Zaterdag trok Natuurpunt Lanaken met enkele kinderen en ouders op excursie naar de Asbeek. “Deze waterloop in het Nationaal Park Hoge Kempen is de ideale plek om waterdiertjes te bestuderen”, zegt Bart Hoelbeek van Natuurpunt. In de Asbeek troffen we onder andere de waterschorpioen en natuurlijk ook dikkopjes aan. Door de goede waterkwaliteit bruist het hier van het leven.”

Olivia en Sebastian zagen salamanders en troffen kokerjuffers aan. “Met ons schepnetje hebben we verschillende diertjes kunnen determineren”, zeggen ze. “Zo ontdekten we de larven van de eendagsvlieg. We hebben veel bijgeleerd.” In juni voorziet Natuurpunt Lanaken opnieuw zo’n dag, dit keer over de wonderlijke wereld van de wilde bijen. joge