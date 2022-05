De Russische president Vladimir Poetin verdedigde maandag tijdens zijn toespraak de inval van Oekraïne door te zeggen dat het de NAVO-landen waren die een invasie planden. “Rusland werd gedwongen, het was de enige en juiste beslissing”, klonk het. Maar was er dan echt een dreiging? Of probeert Poetin hier iets anders mee te bereiken?