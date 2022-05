Nummer één van de wereld Iga Swiatek met goed gevoel naar Rome: “Zes dagen zonder racket waren aangenaam”

Deze week staat in Rome de Italian Open op het programma. Iga Swiatek, huidig nummer een van wereld bij de vrouwen, speelt daarin haar eerste wedstrijd in de tweede ronde van het toernooi tegen de winnares van het Amerikaanse duel tussen Shelby Rogers (WTA 48) en Alison Riske (WTA 43). Swiatek verdedigt in Rome haar titel.

De 20-jarige Poolse leefde ontspannen naar het toernooi toe. Door een schouderblessure gaf ze verstek voor het WTA-toernooi van Madrid van vorige maand, wat haar voldoende voorbereidingstijd verschafte voor het toernooi in Rome. “Ik heb net een periode van vijf of zes dagen zonder tennisracket achter de rug, wat best aangenaam was”, vertelde Swiatek. “Het was tof om, in het midden van het seizoen, eens iets anders te kunnen doen tussen twee toernooien door”, klonk het nog.

Swiatek ondervindt geen last meer van haar rechterarm en gaat met een goed gevoel richting Italië. “Door de pauze voel ik me echt fris. Zowel mentaal als fysiek heb ik goed kunnen rusten”, vertelde ze.

© USA TODAY Sports

Swiatek is bezig aan een fantastisch seizoen. In het begin van de maand april werd ze voor het eerst nummer een op de wereld. Daarnaast is de voormalige Roland-Garros-winnares (2020) al 23 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen en won ze de voorbije maanden vier WTA-titels op rij. Ze was de beste in achtereenvolgens Doha, Indian Wells, Miami en Stuttgart.

Op het WTA-toernooi van Rome is met Kirsten Flipkens slechts een Belgische speelster actief. Maandag staat ze in het dubbelspel samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo tegenover het Russische duo Ludmilla Samsonova en Elena Rybakina.