Een op drie heeft drugs op zak bij controles in Hasselt en Herk-de-Stad

Afgelopen weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) controles op gekende overlastlocaties in Hasselt en Herk-de-Stad. In Hasselt werd er voornamelijk gecontroleerd in het Kapermolenpark, in de binnenstad en tijdens het uitgaansleven. In Herk-de-Stad werd er halt gehouden in het Olmenhof.

Tijdens deze controles werden er in totaal 72 personen en 7 voertuigen gecontroleerd. 24 van de 72 gecontroleerde personen waren in het bezit van verdovende middelen. Verschillende van deze gecontroleerde personen werden betrapt terwijl ze drugs gebruikten. De politieploegen speelden kort op de bal door deze personen te controleren. Er werden dan ook 29 processen-verbaal opgesteld voor onder andere drugsbezit en bezit van een verboden wapen. ppn