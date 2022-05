Laagvlieger geflitst in Beringen: 145 km/uur in zone 70

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo voerde voorbije weekend verkeersacties uit in de drie gemeenten. Op de Kasteletsingel reed een wagen 145 km/uur terwijl de limiet 70 is. Op de Industrieweg en Lummenseweg werden bestuurders geflitst aan respectievelijk 130 km/uur en 100 km/uur. Hier geldt de maximale snelheidsgrens van 70 per uur. Ook op andere wegen werden snelheden van 140 en 13 km/uur gehaald. Ook dat is ruim boven de toegelaten 70. Uiteindelijk moesten acht bestuurders onmiddellijk het rijbewijs inleveren. ppn