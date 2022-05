Nick Cave gaf trauma een plaats in nieuwe muziekdocumentaire

Nick Cave en zijn partner in crime Warren Ellis in de muziekdocumentaire ‘This Much I Know To Be True’. — © Uncommon Creative Studios

De Australische regisseur Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) en zijn landgenoot Nick Cave sloegen na hun muziekdocumentaire One More Time With Feeling opnieuw de handen in elkaar. Was de eerste film de muzikale schets van een rouwproces – in 2015 verongelukte Caves zoon Arthur – dan is This Much I Know To Be True een muziekproject over een man die die tragedie min of meer een plaats heeft gegeven. De film bevat songs uit zowel Ghosteen (van Cave met de Bad Seeds) als Carnage (een project van Cave en zijn partner in crime Warren Ellis), maar toont ook intiemere momenten waarin Cave commentaar levert op zijn versie van de duivel en hij levensvragen beantwoordt op zijn blog The Red Hand Files. Het is vooral heel leuk om zien hoe Cave en Ellis perfect op elkaar zijn ingespeeld. Maar je bent er ook getuige van wat de vriendschap tussen de meester van de alternatieve rock en regisseur Dominik op visueel vlak heeft opgeleverd. (cc)

This Much I Know To Be True speelt in The Roxy Theatre in Beringen op 11 mei (20.30 uur), 14 mei (19.30 uur) en 15 mei (14 uur), maar ook in Kinepolis Hasselt op 11 en 15 mei (telkens om 19.45 uur)