Stickerverkoop Rode Kruis Oudsbergen weer groot succes

Oudsbergen

Dankzij de inzet van de plaatselijke vrijwilligers werd de stickerverkoop van het Rode Kruis Oudsbergen een succes. De voorbije twee weken trokken ze elke avond naar de grootwarenhuizen of plekken waar activiteiten doorgingen.

“Elke gekocht sticker steunt rechtstreeks onze afdeling”, zegt voorzitter René Dirkx. “Een duwtje in de rug dat - na twee jaar alles geven - éxtra welkom is. Door de geldende coronamaatregelen de voorbije twee jaar verliepen de vertrouwde acties iets anders dan normaal. Gelukkig mogen we nu weer de straat op. Dat is net iets persoonlijker.” De opbrengst van de actie gaat integraal naar de plaatselijke afdeling. rdr