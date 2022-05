Sponsorloop Wonderwijs brengt 1.486 euro in het laatje voor vzw ’t Kietelt

Oudsbergen

De wandel- en sponsorloop van de leerlingen van basisschool Wonderwijs Wijshagen lokte heel wat publiek. “Onderweg op en rond het buurthuis waren er een tiental opdrachten uit te voeren, verrassingen waar mama’s en papa’s mee konden helpen”, vertelt juf Albina. De opbrengst was verrassend hoog en dat voor een toch wel kleine school. “Met 1.486 euro kunnen we een mooi bedrag overmaken aan een goed doel”, klinkt het bij de leerlingen van Wonderwijs. “Daarvoor kozen we voor vzw ’t Kietelt. Die organisatie bezorgt kinderen uit kansarme gezinnen een verrassingspakket om hun verjaardag of een andere feestelijke gelegenheid te vieren. Zo maken we andere kinderen gelukkig.” rdr