Bernd Storck reageert op kritiek: “Ik kies altijd voor mijn sterkste ploeg”

Voor de Genkse coach heeft het weinig impact dat hij het resultaat van KV Mechelen-AA Gent voor de aftrap al kent. “Wat die uitslag ook moge zijn, wij willen onze thuismatch winnen. Ons doel blijft hetzelfde. Misschien kan het mijn spelers een extra boost geven als AA Gent niet wint. Maar ook als zij dat wel doen zullen we vol voor de drie punten gaan. Wij geven niet op.”

Storck hoopt daarbij dinsdagavond op de volle steun van de Genkse fans, die ontgoocheld reageerden na het late puntenverlies op Mambourg.

Altijd rechtdoor

Bernd Storck is het overigens niet eens met de stelling van onze analist Jacky Mathijssen dat hij roteert om al zijn spelers te vriend te houden en niet voor zijn sterkste basiself kiest.

“Hoe kan iemand die geen trainingen ziet, weten welke mijn beste opstelling is? Ik kies altijd voor mijn sterkste ploeg, voor de spelers die topfit zijn en met prestaties tijdens trainingen en wedstrijden hun plaats afdwingen. Ik geef spelers kansen, omdat ze die verdienen. Niet om goeie vriendjes met hen te zijn. KRC Genk heeft nu eenmaal een erg sterke kern, die luxe wil ik optimaal benutten. Daar zijn duidelijke afspraken rond, die iedereen respecteert. Ik ben geen trainer die dan links afslaat, dan weer rechts om meteen weer naar links uit te wijken. Mijn weg loopt rechtdoor.”

“Natuurlijk valt niet elke keuze goed uit. Zo had ik vrijdag een agressiever Charleroi verwacht. Zij speelden hun laatste troefkaart uit, ze moesten winnen om een kans te behouden op de eindzege in play-off 2. Daarom koos ik in de aanval voor meer snelheid, we wilden gebruikmaken van de ruimte, die zij zouden weggeven. Maar die kwam er te weinig, daarom hebben we tijdens de rust geschakeld en Onuachu en Thorstvedt gebracht. Ik ben blij dat een frisse Onuachu opnieuw het verschil kon maken. Jammer genoeg slikten we twee vermijdbare tegengoals. Bij de 1-0 verloren mijn verdedigers Bayo volledig uit het oog, ook bij de 2-2 kreeg hij te veel vrijheid. Die dingen hebben we uitvoerig besproken.”

Vragen bij play-off 2

Ook dinsdag heeft Storck een volledig fitte kern te zijner beschikking. Ook dinsdag zal hij roteren. “We hebben een duidelijk plan voor ogen om deze thuismatch te winnen. We gaan uit van onze eigen kracht, het is moeilijk inschatten met welke basiself Charleroi zal aantreden. Net zoals het afwachten is wat KV Mechelen gaat doen, dat tot nu toe steeds voor dezelfde namen koos. Misschien verandert dat nu hun kansen op de eerste plaats heel miniem zijn geworden, dat kunnen we moeilijk inschatten. Ik stel me overigens vragen bij de regels in deze play-off 2. Waarom tellen de resultaten van AA Gent nog mee, terwijl ze hun Europees ticket al op zak hebben? En waarom spelen we binnen de vier dagen tegen dezelfde ploeg? Ik had liever de top 8 opnieuw tegen mekaar zien spelen.”