Feest bij Radio Internazionale: bijzondere uitzendingen en feest in Limburghal voor 40ste verjaardag

Genk

Radio Internazionale in Genk bestaat veertig jaar en dat laten ze uiteraard niet onopgemerkt passeren. Tal van bijzondere uitzendingen, een opendeurdag en een evenement in de Limburghal met een concert van I Collage op 21 mei moeten het feestjaar in de kijker zetten.

Radio Internazionale heeft haar thuishaven onder de Italiaanse kerk in Hoevenzavel en werd opgericht vanuit de Italiaanse gemeenschap. Toch nemen ze ook het woord Internazionale ter harte. Er zijn dan ook uitzendingen in het Turks, Grieks, Spaans en Arabisch. “De uitzendlokalen zijn inmiddels gerenoveerd en uitgebreid”, zegt don Gregorio, die mee voor de bezieling van de zender zorgt. “Zo is er voldoende ruimte voor gasten en bezoekers. Nu zijn het geen oude draaitafels meer, maar een elektronisch gestuurde installatie die het werk in de studio de wereld instuurt via internetstreaming.” Radio Internazionale telt dagelijks zo’n 7.000 luisteraars. (cn)