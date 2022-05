36 amateurfotografen brengen ziel van Genkse bib in beeld

Genk

36 amateurfotografen hebben onder begeleiding van documentaire- en filmmaker Jorgo Kokkinidis de bibliotheek van Genk vanuit hun eigen bril vereeuwigd. Dat gebeurde in het kader van het project Focus.

“Hiervoor hebben we Genkse fotografen uitgenodigd die de identiteit van onze mooie bibliotheek op eigen wijze in beeld brengen”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels. “Het was een combinatie tussen inspiratie en beleving waarbij het zoeken is naar het juiste kader, zeg maar een uitsnede van de realiteit.” Jorgo Kokkinidis, die door National Geographic gelauwerd werd om zijn werken, selecteerde de beelden die nu ook deel uitmaken van een expo in de bibliotheek. Die is nog tot 31 augustus gratis toegankelijk op de derde verdieping tijdens de openingsuren van de bibliotheek.” cn