Giro 2022. Etappe 4 (Avola - Etna). Eerste clash tussen de klassementsrenners

De finish is getrokken aan het eind van een klim van meer dan 22 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van zes procent. Best lastig maar niet van die aard om voor grote verschillen te zorgen. Er zijn trouwens verschillende mogelijkheden om de Etna te beklimmen en deze keer komen de renners vanuit het zuidwesten, de finish ligt wel opnieuw aan Rifugio Sapienza. Het is trouwens al de vierde keer in zes jaar dat de Etna beklommen wordt. De laatste keer, in oktober, ging de dagzege naar de Ecuadoraan Caicedo die voorop bleef vanuit de vroege vlucht. De snelste beklimming kwam op naam van Harm Vanhoucke die wegsprong vanuit de groep der favorieten en een half minuutje te laat kwam om zijn eerste profzege te boeken.

De Giro is regelmatig te gast op de Etna. — © LAPRESSE

Verwacht u niet aan vuurwerk maar wat ons wel benieuwt, is of Mathieu van der Poel ook dinsdagavond nog in het roze zal staan. Met een rist klimmers op korte afstand zou het ons verbazen maar langs de andere kant kan Mathieu van der Poel ons allang niet meer verbazen. Bovendien is het een gelijkmatige, niet te steile klim die Van der Poel zou moeten liggen. Vraag is: wat wil Mathieu? Wil hij koste wat het kost zijn roze trui behouden of is hij bereid afstand te doen van de trui en wil hij krachten sparen voor de volgende ritten?

Ook nog belangrijk: van waar komt de wind en hoe sterk blaast hij. Het kan behoorlijk hard waaien op de flanken van de Etna en als de wind uit de foute richting staat, dan is aanvallen zo goed als onbegonnen werk.