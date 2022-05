Stan Wawrinka wint eerste wedstrijd in meer dan een jaar op ATP Rome, Naomi Osaka haakt af met blessure

Stan Wawrinka (ATP 361) weet na ruim een jaar weer wat winnen is. De 37-jarige Zwitser plaatste zich maandag voor de tweede ronde op het ATP-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/5.415.410 euro), na een zege in drie sets (3-6, 7-5 en 6-2) tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 17).

Wawrinka, een voormalige nummer drie van de wereld en drievoudig grandslamwinnaar (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016), vierde eind maart zijn rentree, nadat hij een jaar aan de kant had gestaan met een voetblessure. De Zwitserse veteraan is door al die fysieke problemen van de afgelopen jaren weggezakt naar plek 361 van de ATP-ranglijst, maar kan in Rome deelnemen dankzij een beschermd statuut.

Zowel op het challengertoernooi van Marbella als het masterstoernooi van Monte Carlo werd Wawrinka de afgelopen weken in de eerste ronde uitgeschakeld. Op het gravel in Rome kon hij zijn eerste overwinning sinds februari vorig jaar veroveren. Wawrinka won toen in de eerste ronde van de Australian Open, maar werd vervolgens in de tweede ronde uitgeschakeld.

© EPA-EFE

Osaka haakt af met achillespeesblessure

Naomi Osaka (WTA 38) heeft zich teruggetrokken uit het WTA-toernooi van Rome. Dat valt te lezen op de website van de WTA. De 24-jarige Japanse blesseerde zich vorige week aan de achillespees tijdens het WTA-toernooi van Madrid, waar ze in de tweede ronde kansloos onderuit ging tegen de Spaanse Sara Torribes Tormo (6-3 en 6-1). Haar plaats op het toernooi in Rome wordt ingenomen door de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 51).

Osaka blijkt onvoldoende genezen en wil geen risico’s nemen met Roland Garros in het vooruitzicht. “Met spijt moet ik me terugtrekken uit het toernooi in Rome. De blessure die ik vorige week opliep in Madrid is nog niet helemaal genezen”, legde ze uit. “Het is een blessure aan de achillespees, dus ik moet erg voorzichtig zijn met Roland Garros in het vooruitzicht”, klonk het verder. Roland Garros gaat door van 16 mei tot 5 juni.

Osaka staat 38e op de wereldranglijst en zit momenteel in een mindere periode. Een maand geleden bereikte de voormalige nummer een van de wereld in het Amerikaanse Miami voor het eerst in meer dan een jaar de finale van een WTA-toernooi. Daarin verloor ze van de Poolse Iga Swiatek (WTA 1). Voordien speelde Osaka op de Australian Open van begin 2021 voor het laatst om de zege.