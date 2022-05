Wellense kinderen knutselen roos voor mama

Wellen

In VBS De Bron en in het basisschooltje van Ulbeek werd er heel wat bij elkaar geknutseld om de lieve mama’s van de kinderen te verrassen met Moederdag. In Ulbeek werd dat zelfs het thema in de vissenklas. Tekenen, kleuren, schilderen,... het kostte de leerlingen geen moeite omdat het voor hun mama was. In De Bron waren het de leerlingen van 4a (foto) die flesjes in mooi gekleurd papier wikkelden en er een witte roos in staken. Elke mama kreeg er ook een dikke klapzoen bovenop. rudc