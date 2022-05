Genkenaar (30) bedreigt ex-vriendin (23) met de dood: “Ik slacht u als een varken”

Het jonge koppel leerde elkaar in 2018 kennen via Facebook. Na een jaar berichtjes sturen, besloten ze af te spreken. Begin 2019 werden de twee officieel een koppel, maar volgens het 23-jarige slachtoffer bleek de man niet zo charmant als gedacht. “Hij werd jaloers en ontzettend verstikkend. Als ik ergens heen wilde gaan, was er alleen maar drama. Ik moest constant bij hem zijn en bij zijn thuis logeren. Ik mocht zelfs niet meer naar m’n mama toe. Ik werd zo volledig afgezonderd van mijn vrienden en familie”, getuigde de vrouw voor de Tongerse rechtbank. Na amper drie maanden zette de vrouw een punt achter de prille relatie. “Ik kon het niet meer aan.”

Doodsbedreigingen

Volgens de advocate van het slachtoffer begon de lijdensweg van haar cliënte toen pas. “Hij stuurde haar constant doodsbedreigingen. ‘Ik slacht u als een varken’, ‘Ik zal u laten wenen van de pijn, je zal me smeken om er een einde aan te maken’ en ‘ik snij uw moeder de strot over zodat ze stikt in haar eigen bloed’. De berichten die mijn cliënte ontving, zijn werkelijk hallucinant”, zo sprak de advocate.

De man zou ook gedreigd hebben om een seksfilmpje van de vrouw te verspreiden en hij dook regelmatig op aan haar woning, waar hij foto’s nam en die naar de vrouw verzond. “Zo stuurde hij me via Snapchat een filmpje waarop hij een wapen in zijn broek stak. Toen minuten later kreeg ik een foto van de voordeur van mijn appartement. Ik heb echt voor mijn leven gevreesd”, zo verklaarde de vrouw.

“Hij smeekte me telkens om hem terug te nemen. Hij zei dat hij me dan met rust zou laten en zou stoppen met dreigen. Ik heb uit wanhoop wel eens geprobeerd om terug te gaan naar hem, gewoon omdat ik zoveel schrik had en ten einde raad was. Nu vertellen ze dat ik hem daardoor aan het lijntje heb gehouden”, zuchtte het slachtoffer. De rechter vroeg de vrouw of de man tijdens hun relatie ook agressief was. “Verbaal wel, maar hij heeft me fysiek nooit aangeraakt”, klonk het.

15 maanden cel

De procureur volgens het slachtoffer in haar verhaal. “Het is heel chic dat ze gewoon eerlijk zegt wat er wel en niet gebeurd is. Hij stuurde haar berichten dat hij haar zal overgieten met zuur en haar moeder in stukken zal hakken, maar toch zegt ze hier eerlijk dat hij haar tijdens de relatie nooit iets heeft misdaan. Wat ze zegt is dus zeker geloofwaardig. Die man heeft een groot probleem. Hij verliest zichzelf in een relatie en kan een breuk niet verwerken. Hij heeft duidelijk begeleiding nodig”, aldus de aanklager die 15 maanden cel met uitstel onder voorwaarden vraagt.

De man geeft de meeste feiten toe. “Ik was zo emotioneel maar ik zou nooit een vrouw aanraken. Ik heb heel veel foute dingen gezegd en gedaan, maar ik was mezelf niet.” Al wees de man ook naar zijn ex als schuldige. “Zij liet mij ook niet gerust. Ze vroeg of ik bij haar thuis wilde blijven slapen, nadat ik al die berichten had gestuurd. Dan heb je toch niet het gevoel dat ik gevaarlijk ben?” De vrouw vertelde dat ze dat net wel deed uit angst. “Hij dwong me om te zeggen wat hij wilde. Ik moest zeggen dat ik hem miste, dat ik hem graag zag. Anders zou hij een kogel door mijn hoofd schieten.”

Zijn advocaat vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden. “Door verliefdheid kan je de pedalen verliezen. Dat is hier gebeurd.”

Vonnis volgt op 13 juni.