Jan Peumans en vrienden wandelen voor de 21ste keer naar Banneux

Riemst

Voor het 21ste jaar op rij - met een onderbreking in 2020 tijdens de coronapandemie - trok ere-voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans (71) zaterdag 7 mei samen met een zestigtal vrienden op bedevaart naar Banneux. Daarmee loste Jan nog maar eens de belofte in die hij in 2001 deed, toen hij voor een tweede ambtstermijn burgemeester werd in Riemst. Zaterdagochtend om 6.30 uur verschenen de eerste enthousiastelingen reeds aan de jaarlijkse vertrekplek, het gemeentehuis in Riemst. Om 7 uur vertrokken de laatste pelgrims voor een tocht van nagenoeg 45 km naar het Waalse dorpje waar de ‘Maagd der Armen’ vereerd wordt. Onderweg in Argenteau werden de deelnemers getrakteerd op soep, koffie, croissants en fruit en bij aankomst werd hen ook een drankje aangeboden. “Ik blijf dit doen zolang ik kan”, laat Jan weten. (eva)