Topjudoka komt langs op 40ste verjaardag van judoclub Bree

Bree

Judoka Ilse Heylen, de Belgische bronzen medaille op de Olympische Spelen van 2004 in Atlanta, kwam op de Boneput langs om het 40-jarig bestaan van de Breese Judo Club mee te vieren. “Het was natuurlijk een hele belevenis voor de jongens en meisjes van onze club - negentig procent van onze leden is trouwens jonger dan 18 - om eens met een topjudoka te kunnen trainen”, zegt bestuurslid Stéphanie Witsiers. “Daarna waren er frietjes.” pabr