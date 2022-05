Allianz Memorial Van Damme wordt tweedaagse finale van Diamond League

De Wanda Diamond League heeft de finales voor de volgende vijf jaar vastgelegd. Twee ervan zijn aan de Allianz Memorial Van Damme toegewezen. In 2024 en 2026 vindt de tweedaagse finale van de ‘Champions League van de atletiek’ dus plaats in Brussel.

De finale sluit het Wanda Diamond League-seizoen af. Doorheen het seizoen proberen de atleten zich te plaatsen voor de finale waar de allerbesten van het seizoen in elk van de 32 disciplines strijden om de Diamond Trophy. Sinds vorig jaar wordt die finale over twee dagen georganiseerd, gezien het grote aantal wedstrijden. Dat betekent dan ook dat de Allianz Memorial Van Damme in 2024 en 2026 over twee dagen wordt georganiseerd. De meeting zal dan op zaterdag en zondag plaatsvinden.

Bob Verbeeck, Afgevaardigd Bestuurder van de Allianz Memorial Van Damme: “Vanaf het moment dat de Diamond League besliste om het seizoen af te sluiten met één grote finale, waren we met de Allianz Memorial Van Damme kandidaat. We zijn dan ook heel blij om twee finales binnen te halen en alle wereldtoppers uit de atletiek aan het Belgische publiek te kunnen presenteren. In 2024 valt onze finale kort na de Olympische Spelen van Parijs en zien we dus ook alle olympische finalisten hier aan het werk. In 2026 kunnen we ons geen betere manier voorstellen om de 50e verjaardag van onze meeting te vieren!”

Meetingdirecteur Kim Gevaert: “Het worden ongeziene atletiekweekends voor ons land. Het geeft ons ook de kans om twee dagen na elkaar het Koning Boudewijnstadion te vullen. Met alleen maar de allerbeste atleten in alle 32 disciplines is de Diamond League-finale een pocketversie van het WK. Het is een unieke gelegenheid voor de Belgische sportliefhebber om de sterren van de piste in levenden lijve aan het werk te zien. En het is uiteraard voor de stad en het gewest Brussel een ideale aanleiding om zich te tonen aan de rest van de wereld.”

De Allianz Memorial Van Damme vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 september, één week voor de finale in Zürich. In 2023 vindt de Wanda Diamond League-finale plaats in Eugene, in 2025 en 2027 in Zürich. Tickets voor de Allianz Memorial Van Damme van dit jaar zijn te koop via