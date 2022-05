Referee Department over fout op KRC Genk-speler Joseph Paintsil: “We steunen beslissing scheidsrechter”

Verdiende Charleroi-doelman Hervé Koffi vrijdagavond rood voor zijn fout op KRC Genk-speler Joseph Paintsil of niet? Neen, vindt het Referee Department. Onze huisref Serge Gumienny is een andere mening toegedaan.

Even terug naar vrijdagavond: Charleroi-doelman Hervé Koffi miskeek zich kort voor het halfuur op een dieptepass en torpedeerde rechts voor de grote rechthoek de doorgespurte Paintsil. Scheidsrechter Lothar D’Hondt hield het bij geel, omdat Paintsil richting hoekschopvlag bewoog. Maar de intensiteit van de tackle op zich had ook een andere kleur gelegitimeerd.

Dat vindt toch onze huisref Serge Gumienny. “De doelman van Charleroi kreeg geel voor het neerhalen van Paintsil, net voor het halfuur. Voor mij was dit donkerrood”, klinkt het. “Als je ziet met welke kracht en snelheid Koffi Paintsil neerhaalt, dat is toch rood? Zeker als je de aanvallers wat wil beschermen in het huidige voetbal.”

Het Referee Department gaat daar niet mee akkoord, zo blijkt uit de officiële communicatie die maandagmiddag volgde. “De doelman is te laat om de bal te spelen en raakt met zijn rechtervoet de KRC Genk-aanvaller op een roekeloze manier. De scheidsrechter geeft een gele kaart aan de doelman voor een roekeloze fout en voor het stoppen van een beloftevolle aanval. KRC Genk-aanvaller Joseph Paintsil gaat bij deze situatie niet recht op doel af. Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de scheidsrechter.”

