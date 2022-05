Lange file op E313 richting Antwerpen nadat vrachtwagen met kiezels kantelt

De vrachtwagen zelf zal ook moeten worden getakeld. Het verkeer kon omstreeks 12.45 uur nog passeren over de linkerrijstrook, al moest dat voorzichtig gebeuren want ook daar waren wat kiezeltjes beland. Om alles te verwijderen, zal de snelweg even volledig dicht moeten. Het verkeer zal dan over de parallelweg tussen de op- en afrit Geel-West worden gestuurd - in normale tijden een dienstweg. Het ongeval heeft meteen voor een stevige file gezorgd en het Verkeerscentrum waarschuwt ervoor dat dat allicht nog een hele tijd zal duren. Over langere afstand vanuit Hasselt richting Antwerp of Gent is omrijden via Brussel een alternatief.

© Marc Peeters