Volledig hotel afgehuurd, maar “absoluut geen sterallures”: deze plekken wilde Dua Lipa niet missen in Antwerpen

Dua Lipa ging langs bij restaurant Veranda en wandelde over de Grote Markt.

De Britse zangeres Dua Lipa (26) stond dit weekend twee keer in het Sportpaleis. Ze maakte er geen geheim van dat ze tijdens haar bezoek Antwerpen wou ontdekken. Van restaurant Veranda in de Lange Lobroekstraat tot de Groenplaats, de wereldster zag het allemaal. Ze werd gegidst door een Antwerpse vriend en bracht de nachten door in een indrukwekkend boetiekhotel op de Belgiëlei.