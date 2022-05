Pauwels Sauzen - Bingoalmanager Jurgen Mettepenningen over verbod op gokreclame: “Wet stemmen is tekenen voor economische crisis in de Belgische sport”

“Sportsponsoring door gokbedrijven moet volledig weg.” Met het koninklijk besluit van minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verliest de Belgische sport één van zijn voornaamste geldschieters. Jurgen Mettepenningen – manager van veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal – is zeer bezorgd: “Dit is een absurd verhaal. Ik hoop dat ze in Brussel hun verstand gebruiken.”

Wat als het voorstel van Vincent Van Quickenborne – geen gokmerken meer als shirtsponsoring tegen eind 2024 – er straks effectief komt? “Dan is de economische impact enorm”, zegt Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Dan moeten we de budgetten bijstellen, wat ten koste zal gaan van de huidige topsporters, maar vooral ook van de opleiding.”

Mettepenningen is manager van één van de vele, vele teams in ons land die financieel voor een groot stuk gedragen wordt door de goksector. “Bingoal is onze tweede naamsponsor”, geeft hij aan. “Uiteraard gaat dat om een aanzienlijk deel van ons budget. Zoals dat voor heel veel van mijn collega’s geldt.”

Mettepenningen heeft weinig begrip voor het plan van Van Quickenborne: “Ik vind het een absurd verhaal. De sector is nu al sterk gereguleerd door de Kansspelcommissie. En ook de (internationale wielerbond) UCI heeft een kader opgesteld rond gokreclame. Er kunnen bijvoorbeeld alleen weddingschappen aangeboden worden in de elitecategorie. Niemand van onze ploeg mag wedden bij Bingoal. De UCI en ikzelf zien daar streng op toe.”

“Bingoal is een mooi en gezond bedrijf. Nog nooit heb ik daar een negatief verhaal over gehoord. Het zou jammer zijn mochten zij zich niet verder kunnen ontwikkelen door een verbod. Nu gebeurt alles in de sector legaal, onder toezicht. We willen toch niet dat gokken ondergronds gaat?”

Het koninklijk besluit dat het verbod bepaalt, moet nog goedgekeurd worden door Europa en de Raad van State. “Ik ga ervan uit dat we de soep straks niet zo heet gaan eten als ze nu geserveerd wordt”, aldus Mettepenningen. “Op dit moment gaat het alleen om een voorstel. Misschien is een middenweg mogelijk, met aangepaste voorwaarden? Maar toch geen verbod op naamsvermelding. Als ze hun zin doordrijven en effectief die wet stemmen, tekenen ze voor een economische crisis in de Belgische sport. Ik spreek hier voor veel van mijn collega’s denk ik en kan alleen hopen dat ze in Brussel hun gezond verstand gaan gebruiken.”

