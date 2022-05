Justine Henin wil leven van zieke kinderen door sport draagbaarder maken: “Zelf hard geraakt door ziekte van mijn mama”

Justine Henin is niet enkel tennislegende, niet enkel tenniscommentatrice, leidt niet enkel haar tennisacademie maar heeft een nieuw ‘kindje’. Met de Justine Henin Foundation wil ze in kinderziekenhuizen zieke kinderen - van kanker- tot obesitaspatiëntjes - een hart onder de riem steken met aangepaste sport. “Toen ik nummer één van de wereld werd, was dat fantastisch. Maar ik vroeg me tegelijk af: wat draagt het bij aan de maatschappij?”