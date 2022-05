Geen mountainbike voor Mathieu van der Poel dit seizoen: “Vanaf volgend jaar toewerken naar Olympische Spelen in Parijs”

Mathieu van der Poel (27) slaat dit seizoen het mountainbiken over. “Ik neem een sabbatjaar om het zo maar te zeggen, omdat het programma op de weg zo druk is. Maar het is zeker de bedoeling om het mountainbiken volgend jaar weer op te pikken”, zei de wielrenner tegen WielerFlits. Van der Poel rijdt momenteel de Ronde van Italië en draagt de roze leiderstrui.

Van der Poel mikte vorige zomer in Tokio op de olympische titel in het mountainbiken, maar een valpartij vroeg in de wedstrijd maakte al snel een einde aan zijn hoge verwachtingen. Het bezorgde de alleskunner op de fiets een rugblessure die hem lang zou hinderen. Hij liet het veldritseizoen grotendeels aan zich voorbijgaan, maar kwam dit voorjaar sterk terug met winst van de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen vrijdag greep hij de roze trui door in Hongarije de eerste etappe van de Giro te winnen.

Het is nog altijd zijn doel om gouden medailles te veroveren in het mountainbiken. “In 2023 is het wel weer de bedoeling om terug in de mountainbikeroutine te komen en dan wil ik gaan toewerken naar de Olympische Spelen in Parijs”, aldus Van der Poel, die van plan is dit jaar ook weer de Tour de France te rijden. Vorig jaar won hij een etappe in de Tour en reed hij zes dagen in de gele trui.

