Bahia Bakari was 12 toen ze als enige de crash van een Airbus 310 onderweg naar de Comoren overleefde. Voor 152 andere inzittenden kwam alle hulp te laat. Vandaag, dertien jaar later, start in Parijs eindelijk het proces tegen de vliegtuigmaatschappij. Ook Bahia, nu 25, zal getuigen, al voelt ze zich zelf geen mirakelkind.